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雜誌
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金雞年飆股
當美國保護號角響起
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沒市場就沒產業 台灣電影復興只差一步
民粹主義與卡里斯瑪強人的群體性崛起
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金雞鳴 小英、川普、習近平運勢一線牽
【財經】林全畫底線 財政部迂迴前進搶委託書
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雞年不看指數 看個股
健永將在雞年一鳴驚人
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今年就開始1000元投資生活
把婚姻當成事業經營
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十強產業金雞報喜
川普點名豐田 殺雞儆猴？
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勇敢轉向低成長策略
提升信任八大心法
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愛上學，才學得好
芬蘭教育博士看教改：學生共同參與，教改才有意義
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五大商機繞著地球賺
五大創新點亮台灣
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Breathing Space
客製化廚藝空間 凝聚家的溫度
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堅守舞台 台劇突圍新勢力
詮茂智慧能源 立志當專業節能服務品牌
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年終獎金聰明用規劃 往後年年都給自己加薪
郭莉芳 年終獎金這樣規劃聰明無壓 往後年年都給自己加薪
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世界級台灣好公司
那一天，吳欣盈公開嗆李紀珠
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育兒生活320期
孩子不乖，大人情緒也暴衝！
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嬰兒與母親483期
預防嬰兒冬季傳染病
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新定存股
存退休金的工具越簡單越好
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目標管理
「員工能自己做決定，才有機會犯錯與成長！」研華科技總經理的管理哲學
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鬆筋膜救疼痛
光吃胃藥不一定會好！醫師教你徹底解決胃痛胃潰瘍
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快樂做家事
出生開始學教養 過年大掃除開始！
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量身打造專屬個人化產檢
孕期迷思與禁忌15問
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周末基隆
Gourmet 美食
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製造驚喜邂逅的書店
三間台灣必訪的閱讀場所：上書店是一件極其療癒的事！
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帝國的未來
Facebook帝國的未來—3,376億美元的真相
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從心重生
從心重生
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強棒養成 肌力特擊
西武游擊新希望 吳念庭
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躍升石斑魚王國遊戲規則制定者
不只賣車 更賣服務 才能改變世界
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頸部寒百病來 打造暖脖子24小時提案
幸福部落格／該不該送老媽去安養院？
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愈慢，愈值錢
老宅x旅店x藝術 來住一晚 潮老居
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OPEN STARS
2017台灣室內設計週 兩岸設計大攜手 邁進國際大舞台
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2017危機未解！房價下探走勢不變
尼泊爾 百年民宿大驚喜
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Maxx Royal Kemer Hotel
金雞報喜慶豐年 ─ 除夕慶團圓宴
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2017房市 誰能勝出
誰是老大？ 2016房市之最
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媽咪寶貝198期
孕期擊退惡「視」力
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2017風格理財 找到更好的自己
【演員>>楊謹華】陪我走過紅塵
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寵物滔客第6期
「能吃不一定是福」要讓狗狗陪伴你更久從日常起居、飲食照護開始！
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旅遊滔客第13期
【日本跨城市的超划算玩法：JAPAN AIR PASS全日遊，訂機票、送飯店！】
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最後的V型多缸年代？
True Blood跑車血統論，無法遮掩的顯性競速DNA
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PARKROYAL on Pickering 旅居都會裡的靜謐幽谷
PARKROYAL on Pickering 旅居都會裡的靜謐幽谷
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女人幫第14期
【渣男與好男人怎麼分辨？這三個差異讓妳看穿他！】
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3C滔客第七期
簡報只有 PowerPoint 可用？其實你還能透過三款軟體改變 PPT 人生
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陳列式美型收納 嗅出家的生活感
用美型行動設備，打造自己的戶外時尚 秋季一起露營趣！
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時尚開季 The September Issue
點亮世界級的設計力量 Lit up the mode of Tainan
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Ciao Milano！ 居家設計全盛年代 米蘭家具展
設計師不藏私分享 打造無油煙清爽廚房
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土耳其．文化交融 潮流前線 Newest Design Flourishes in Turkey
現代輕盈法則 Lightweight Rule