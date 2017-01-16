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雜誌
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元月效應低價股先衝
從12月營收賺新春紅包
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堅守舞台 台劇突圍新勢力
詮茂智慧能源 立志當專業節能服務品牌
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CES引爆科技新未來
台廠包材業今年還會更好
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潛行悍將
不安定中找方向
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年終獎金聰明用規劃 往後年年都給自己加薪
郭莉芳 年終獎金這樣規劃聰明無壓 往後年年都給自己加薪
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世界級台灣好公司
那一天，吳欣盈公開嗆李紀珠
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上萬封電郵 讓首位貪汙中研院長現形
【兩岸】泡沬破 中國電影回到「走心」新常態
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新定存股
存退休金的工具越簡單越好
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目標管理
「員工能自己做決定，才有機會犯錯與成長！」研華科技總經理的管理哲學
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鬆筋膜救疼痛
光吃胃藥不一定會好！醫師教你徹底解決胃痛胃潰瘍
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快樂做家事
出生開始學教養 過年大掃除開始！
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量身打造專屬個人化產檢
孕期迷思與禁忌15問
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周末基隆
Gourmet 美食
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製造驚喜邂逅的書店
三間台灣必訪的閱讀場所：上書店是一件極其療癒的事！
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帝國的未來
Facebook帝國的未來—3,376億美元的真相
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從心重生
從心重生
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躍升石斑魚王國遊戲規則制定者
不只賣車 更賣服務 才能改變世界
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頸部寒百病來 打造暖脖子24小時提案
幸福部落格／該不該送老媽去安養院？
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愈慢，愈值錢
老宅x旅店x藝術 來住一晚 潮老居
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OPEN STARS
再續東方美學創作與激盪，肩負設計的傳承使命
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沒有留不住的顧客
做事又快又好的領導人，有什麼特質？
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2017 別人的遊戲
海外併購潮 台灣何以置身事外
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和解，親子的必修課
4大數位工具，顛覆教育現場
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Maxx Royal Kemer Hotel
金雞報喜慶豐年 ─ 除夕慶團圓宴
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2017房市 誰能勝出
誰是老大？ 2016房市之最
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育兒生活319期
二手嬰兒用品，安心用！
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媽咪寶貝198期
孕期擊退惡「視」力
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嬰兒與母親482期
拉梅茲生產呼吸法
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2個動作不必開源就有錢
存摺才是女人的長期飯票
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2017風格理財 找到更好的自己
【演員>>楊謹華】陪我走過紅塵
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三面夾殺 賣方請覺醒
彰化 潮味老屋賣漢堡
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旅遊滔客第13期
【秋田自助懶人包，獨家行程這樣排】
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最後的V型多缸年代？
True Blood跑車血統論，無法遮掩的顯性競速DNA
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不一樣的王柏融
台日韓職棒裁判交流 本壘衝撞最熱議
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Luxury Residential
和諧及淨化人心付出的力量
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PARKROYAL on Pickering 旅居都會裡的靜謐幽谷
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PARKROYAL on Pickering 旅居都會裡的靜謐幽谷
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女人幫第14期
【渣男與好男人怎麼分辨？這三個差異讓妳看穿他！】
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3C滔客第七期
簡報只有 PowerPoint 可用？其實你還能透過三款軟體改變 PPT 人生
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陳列式美型收納 嗅出家的生活感
用美型行動設備，打造自己的戶外時尚 秋季一起露營趣！
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時尚開季 The September Issue
點亮世界級的設計力量 Lit up the mode of Tainan
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Ciao Milano！ 居家設計全盛年代 米蘭家具展
設計師不藏私分享 打造無油煙清爽廚房
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新經濟領航 猴賽雷點將
何美如：浩鼎董事長張念慈－生技業打16強 機會只一次
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土耳其．文化交融 潮流前線 Newest Design Flourishes in Turkey
現代輕盈法則 Lightweight Rule